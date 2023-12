I sindaci e gli acquisti nel vicinato. Comprare nei negozi di quartiere: "Vita per le nostre comunità"

Dare un impulso ai negozi di vicinato, una trama commerciale che si intreccia in maniera forte alla vita e alla vitalità di borghi e città. Sboccia così un lungo appello del sindaco di Montecatini Valdicecina, Francesco Auriemma, che si lega alla voce del sindaco di Volterra Giacomo Santi, affinché lo shopping natalizio si riversi nei negozi e nelle botteghe dei due centri. Come detto, quello del sindaco Auriemma è una forte sollecitazione verso la comunità, una campagna promossa dall’amministrazione comunale che è volta all’acquisto a km zero attraverso le locandine esposte nelle vetrine di negozi, bar, pasticcerie e in tutte le attività del commercio del borgo.

"Vogliamo richiamare l’attenzione dei consumatori sull’importanza di preferire per gli acquisti di Natale i negozi tradizionali, quelli che con bar e ristoranti sono parte del luogo e contribuiscono ogni giorno con la loro presenza, le vetrine allestite e le luci accese, a tenere vivi e decorosi quartieri e centri storici - spiega Auriemma - Il Natale, infatti, è da sempre il periodo più importante per chi ha un negozio, quello che movimenta più clienti e che permette di recuperare gli incassi dei mesi più magri. Fare acquisti nei negozi sotto casa assumerà anche un significato solidale, di valore per tutta la comunità. Ricordiamoci, infatti, che le attività commerciali di vicinato rimangono presenti e attive, assolvendo la loro funzione economica e sociale, solo se riescono a mantenersi vitali. Per questo è importante comprare nei negozi sotto casa, anziché nei grandi portali delle multinazionali dello shopping".

"Oggi più che mai – evidenzia ancora il sindaco Auriemma – frequentare le piccole attività commerciali, comprare i loro prodotti e servizi equivale a dare sostegno a tanti imprenditori coraggiosi, che con resilienza e passione, nonostante le tante difficoltà del periodo, continuano ad alzare la serranda del negozio per dare al cittadino un servizio distributivo altamente professionale, prezioso per i rapporti sociali, di valore per la tutta la comunità".

Anche nel programma natalizio del Comune di Volterra è presente l’invito all’acquisto nei negozi cittadini per lo shopping delle feste. "E’ fondamentale sostenere i negozi della città, e questo vale anche nel periodo natalizio - dice il sindaco Giacomo Santi - motivo per cui invito i cittadini ad acquistare i regali e gli oggetti del Natale nei negozi tradizionali, i cosiddetti negozi di vicinato". "Pensiamo – aggiunge ancora il primo cittadino del colle etrusco – al loro sforzo quotidiano per tenere vitali i nostri centri: un fatto che deve indurci tutti, in questa fase così delicata e particolare segnata da molte difficoltà, a dedicare ai nostri commercianti un’attenzione particolare". Insomma, preferire l’acquisto nei negozi sotto casa, quelli che si conoscono bene e che appunto rappresentano, con la loro presenza quotidiana fatta anche di tanti sacrifici, una ricchezza per le comunità. Un patrimonio costellato da tanti negozianti e artigiani che rappresentano la dimensione reale e viva che ogni giorno accoglie i consumatori.