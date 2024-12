I progetti dell’indirizzo turismo del Cattaneo. Tecniche d’avanguardia per i nuovi trend

Due importanti eventi hanno visto sotto i riflettori l’indirizzo turismo dell’istituto Cattaneo di San Miniato. Nei giorni scorsi a Palazzo Grifoni, sono stati presentate le attività che costituiscono la carta d’identità dell’indirizzo turismo e cioè "Adottiamo un monumento", "Il battesimo del volo" e "Turismo Oggi". I progetti in questione sono all’insegna della trasversalità e permettono di mettere in atto una didattica laboratoriale e attiva.

Le attività dell’Indirizzo Turismo forniscono agli studenti un’ampia gamma di strumenti per interpretare le tendenze attuali di un fenomeno dinamico e in costante evoluzione come quello del turismo, privilegiando gli aspetti di un turismo consapevole e sostenibile, che è ciò che va diffondendosi di più nei trend turistici attuali.

Ma non è finita qui, perché dalla presentazione si è poi passati all’inaugurazione del progetto "Adottiamo un monumento", che è stato dedicato quest’anno alla Pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista di Montopoli. La cerimonia di apertura è andata in scena nella sala parrocchiale "Pio XII" di Montopoli. L’evento è stato l’occasione per presentare al pubblico gli audio in diverse lingue straniere, realizzati dagli studenti e fruibili tramite QR code, esplicativi dei quadri e degli affreschi delle Pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista.

Durante la serata gli studenti delle classi 5AT e 5ARBT hanno fatto da guide turistiche, presentando al pubblico le opere della Pieve. Una folla formata da studenti, docenti e figure istituzionali ha partecipato alle due serate. L’Istituto Cattaneo ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e circolo Santo Stefano per il loro prezioso contributo.