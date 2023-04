I primi big delle 11 Lune Svelati i nomi di Madame e Biagio Antonacci Altre sorprese in serbo

Si svelano i nomi dei primi due big che saranno fra i grandi protagonisti dell’edizione 2023 del super consolidato festival 11Lune, la kermesse organizzata dal Comune di Peccioli e dalla Fondazione PeccioliPer ha la sua culla nell’anfiteatro Fonte Mazzola, un palco ormai ambito da molti artisti. Madame e Biagio Antonacci calcheranno il palco dell’ Anfiteatro Fonte Mazzola per l’edizione numero 19 del festival che è diventato punto di riferimento nazionale per musica, arte, teatro e danza. Le due date, le prime che schiudono l’atteso programma del festival che si triene a luglio, sono in collaborazione con Live Emotion Group. Sabato 22 luglio, a distanza di qualche mese dall’uscita del suo secondo album che è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 "Il bene nel male" Madame, l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (la fonte è Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato fino a ora ben 35 certificazioni tra platino e oro, si esibirà a Peccioli. Martedì 25 luglio Biagio Antonacci infiammerà l’Anfiteatro Fonte Mazzola, con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a cantare i suoi brani più belli e conosciuti. Da oltre trent’anni è uno dei cantautori più amati: Biagio Antonacci oggi è uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che è capace di spaziare dai genitori ai figli. Due diverse generazioni di estimatori, quindi, un pubblico giovane per Madame e un pubblico più consolidato nel tempo per Antonacci, che si daranno appuntamento ai loro concerti per cantare insieme a suqarciagola le canzoni più rappresentative dei repertori dei due artisti.

Lo stop ai concerti causato dalla pandemia anche per Antonacci è stato particolarmente gravoso e questo spiega la voglia di esserci il più possibile, di salire su quel palco per cantare e suonare per lasciarsi dietro uno dei periodi più bui della nostra epoca. Da domani a partire dalle 9 aprirà il punto vendita alla biglietteria di 11Lune e su ticketone per il concerto di Madame del 22 luglio e di Biagio Antonacci del 25 luglio. E già si pregustano due sold out in pochi giorni.