I primi 3 mesi di Auriemma "Piccoli e significati progetti"

di Ilenia Pistolesi

I primi 90 giorni da sindaco. Il primo cittadino Francesco Auriemma, che alle urne di maggio ha sbaragliato i due concorrenti, stila il bilancio delle prime settimane alla guida di Montecatini Valdicecina. "Cosa abbiamo fatto? Molto – dice – e c’è ancora molto da fare. Ci siamo concentrati nel riallacciare un rapporto genuino e diretto con i cittadini, ma anche nel ricucire contatti istituzionali a livello provinciale e regionale. Piccole azioni, come ho detto: ad esempio installare portaceneri in centro o migliorare il decoro urbano con le iniziative intraprese con Rea. Non grandi opere, per quelle servono risorse economiche ingenti, ma piccoli gesti per migliorare il quotidiano di tutta la nostra comunità. Sono in corso degli accordi per aumentare i ripetitori per la telefonia. Infrastrutture digitali che sono fondamentali per una comunità che vuole accogliere e che non può permettersi di restare isolata". Fra le azioni, ecco l’attivazione dell’imposta di soggiorno, l’appalto per l’illuminazione che consentirà un notevole risparmio energetico, l’avvio di una campagna di sensibilizzazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, l’aiuto ai cittadini per presentare domanda per il Pnrr-aziende, l’abolizione per il 2023 dell’imposta sul suolo pubblico per aiutare i ristoratori. E ancora: "Voglio citare l’accordo con l’istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando, plesso scolastico geometri Buontalenti, per rendere l’istituto tecnico per geometri un prolungamento dell’ufficio tecnico, il controllo gratuito per il diabete o la disinfestazione anti larvale per le zanzare – riprende il sindaco – E’ stato inoltre aperto lo sportello informastranieri e abbiamo voluto fortemente avviare nuovi canali social a fini turistici e di informazioni per una capillare tenuta di contatto con i cittadini e per una robusta promozione turistica e culturale, così come è stata aumentata la pubblicità del nostro territorio con video professionali e la conversione dei vecchi lavori in dvd. Si sono inoltre conclusi i lavori alla piscina comunale e è stata riaperta piazza della Repubblica dopo i cantieri". Per il futuro, si prospettano il bonus bebè, il progetto Pnrr sui borghi, il cambio di oltre 600 punti luce, l’inizio del ripristino del marciapiede in via Roma e i cantieri di ripristino del manto stradale e cura del verde nell’area della piscina di Ponteginori.