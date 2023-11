I nodi della scuola e le polemiche: "Siamo di fronte a un fallimento"

Idee in Comune punta il dito sui nodi della scuola e suona la carica in vista delle urne. "Ormai tutti i plessi delle scuole di Montopoli sono in balia degli eventi – spiega una nota –. Queste poche parole basterebbero a sintetizzare la vicenda montopolese, che a partire dalla chiusura del plesso di Marti, fanno perdere il sonno alle famiglie. Oggi l’ulteriore problema sull’unico plesso rimasto sostanzialmente salvo da problemi strutturali, quello di Montopoli, getta nell caos il sistema scolastico locale".

Ma cosa succede? "Da settembre 2021, è stata rivoluzionata complessivamente la dislocazione dei plessi delle primarie, con un epilogo grottesco: nessun bambino frequenta il plesso nel quale l’avevano iscritto i genitori - affermano da Idee in Comune – i bimbi sonocostretti a viaggiare all’interno del comune, grazie a una costosissima rete di trasporti fatta di 11 linee alla fine sempre a carico di contribuenti, con buona pace degli slogan di riduzione delle emissioni inquinanti tanto sbandierati dal Partito Democratico". Ma non solo: "Ad oggi non vi è alcuna chiarezza sulle reali condizioni dei plessi di Capanne, sulla consegna certa della scuola di Marti, sullo stato attuale della scuola dell’infanzia di Montopoli (anch’essa chiusa)". Eppure solo pochi mesi fa la giunta comunale rassicurava i cittadini sul fatto che la scuola di Capanne fosse agibile; "nel 2021 si impegnava rapidamente al ripristino e alla consegna della scuola di Marti. Adesso – si legge – si dice che Montopoli è solo precauzione per gli eventi atmosferici in attesa di verifiche. Come è possibile? Ma se di queste defaiance se ne parlava addirittura dal 2019 nelle assemblee pre covid".

"Se questo è il metodo adoperato fin qui lascia poca speranza a una costruzione diversa del futuro – chiosa Idde in Comune –. Di fatto chi ha governato in questi anni è causa ed effetto dei risultati ottenuti. Noi pensiamo che chiunque abbia intenzione di governare il Comune di Montopoli dovrà agire in nome di una sostanziale discontinuità con la chiarezza, la trasparenza e l’onestà intellettuale che i cittadini, che sono i principali azionisti del territorio, meritano".