I nodi del rientro in classe Lavori non finiti in tre aule "Troveremo la soluzione"

E’ bufera a Ponte a Egola per i lavori che riguardano la scuola media e che non finiranno in tempo per la riapertura dell’anno scolastico. Sul tavolo la storia di tre classi sotto la lente di un cantiere e alle quali il Comune dovrà trovare un alloggio provvisorio. Lavori sui solai e sui servizi igienici iniziati e ancora non terminati, dun que, che sono al centro di durissime polemiche fra genitori e muncipio anche per l’assenza dell’amministrazione ad una prima riunione dei i rappresentanti dei genitori per illustrare le problematiche della apertura dell’anno scolastico. La risposta del sindaco Giglioli non si fa attendere: "si è svolto un incontro con la scuola, poi i un ulteriore sopralluogo e quindi altro incontro, questo per dire che stiamo lavorando per trovare soluzioni".

Ma quali? "I lavori andranno avanti dopo l’apertura della scuola per ulteriori 15 o 20 giorni – spiega il primo cittadino –. Stiamo valutando la soluzione provvisoria, sempre a Ponte a Egola, e sempre in locali di proprietà comunale per evitare di risolvere con la rotazione delle classi". Ma la rabbia dei genitori è tanta: "Ho partecipato alla riunione dove nessuno dei rappresentanti del comune ha partecipato per spiegarci come mai dopo tre mesi di scuola chiusa – scrive un genitore sui social – i lavori non solo non sono stati terminati, ma ancora non sappiamo come andranno a scuola i nostri ragazzi".

Un’altra mamma scrive: "Come mamma di una bimba che frequenterà la media e che ha partecipato alla riunione tra i rappresentanti dei genitori e la scuola, e come cittadina di San Miniato credo che la vostra mancata presenza non abbia scusanti". Inizialmente, si apprende, era stata presa in considerazione la sopluzione della turnazione: alcune classi avrebbero un turno di 3 ore dalle 8 alle 11, mentre altre il turno dalle 11 alle 14. Il comune al riguarda aveva anche assicurato la scuola circa il servizio pullman per questi orari, anche per chi non lo aveva richiesto, allo scopo di facilitare il raggiungimento della struttura e il ritorno a casa. Tuttavia, proprio in queste ore, l’obiettivo è quello di trovare altri spazi a Ponte a Egola e nelle vicinanze dell’istituto. "A breve – conclude il primo cittadino – avremo la soluzione, mentre i lavori proseguiono. Stiamo facendo ulteriori valutazioni".

Carlo Baroni