I misteri di San Genesio La campagna di scavo Archeologi al lavoro "Ecco l’antica pieve"

Si torna ad indagare l’area archeologica di San Genesio. Quest’anno è ripartita la campagna di scavo che si concluderà con la fine di luglio. Nei giorni scorsi il "campo" è stato visitato anche dal sindaco Simone Giglioli insieme all’Assessore Loredano Arzilli e al dirigente Paolo Togninelli. La delegazione del Comune ha incontrato Federico Cantini, professore ordinario di archeologia cristiana e medievale al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, responsabile della campagna.

"Terminata la copertura di protezione del sito, era importante far riprendere l’attività di scavo per riportare alla luce il perimetro della chiesa di San Genesio a Vico Wallari e – spiega il primo cittadino – , contestualmente, poter così riaprire il museo, in modo da rendere di nuovo quest’area fruibile alle visite e pronta per nuove iniziative". Quest’anno gli archeologi lavoreranno nell’area esterna alle absidi della pieve medievale. La zona dove sorge l’attuale area archeologica era un autentico crocevia: vi passava probabilmente in età romana la via Quinctia, in direttrice est-ovest fra Firenze e Pisa, alla quale a partire dall’Alto Medioevo si aggiunse anche la via Francigena sull’asse nord-sud. Anche per questo la zona è un autentico scrigno di tesori.

Nel 2001, a pochi metri dalla cappella, a seguito di indagini di superficie su una zona di scasso per la costruzione di edifici privati, vennero rinvenuti frammenti ceramici del VII-VIII secolo, mentre alcuni saggi evidenziarono la presenza di strutture murarie e di altri reperti. Così ebbe inizio lo scavo che riportato alla luce numerose strutture altomedievali e in particolare i resti dell’antica pieve.

Carlo Baroni