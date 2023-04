I libri "parlano" di ritorno alla normalità, biblioteca ai livelli pre Covid

In crescita e con livello oprmai pienamente pre Covid. Sono i numeri del primo trimestre del 2023delle biblioteche comunali di San Miniato. Solo nei primi 90 giorni dell’anno, i prestiti sono stati 8.423 (+24% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento anche di quelli interbibliotecari 4.528 (+13%). Crescono in maniera significativa gli utenti attivi 853 nel 2023, +21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le presenze sono state 6.534 (+79%), una crescita significativa per il dato che, negli ultimi 3 anni, ha subito variazioni enormi a causa dell’emergenza Covid. "L’attività delle nostre biblioteche sta tornando ai livelli del pre-pandemia - commenta l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. I dati ci raccontano che siamo sulla strada giusta; questi spazi sono attrattivi e dinamici, come confermano le presenze che ci sono anche alle numerose iniziative che vengono realizzate. L’obiettivo è proseguire nella crescita, mantenendo alta la qualità dei servizi erogati, in un luogo dove la cultura è lettura ma anche musica, canto e molto altro, strumenti necessari per avere uno sguardo diverso sul mondo che ci circonda". E proprio le iniziative sono cresciute molto nel corso del tempo. Dopo il successo di "Volumi sonori", cartellone di concerti di musica classica e lirica organizzati in collaborazione con Canto Rovesciato che stanno avendo un successo enorme e che proseguiranno fino alla fine dell’anno, tra pochi giorni torna il "Maggio dei libri", la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero per i beni e le attività culturali alla quale il Comune aderisce. Sei appuntamenti nella biblioteca "Luzi" di San Miniato, a partire da sabato alle 17.30, con la presentazione de Il bidello: storie e storiacce della scuola d’oggi, di Giovanni Taddei, modera Andrea Mancini con le letture di Andrea Giuntini e i commenti musicali di Massimo Gabbrielli.