I guai e Fi-Pi-Li: "No alle accuse al governo"

La Fi-Pi-Li ed i suoi malanni restano terreno di scontro politico durissimo. "Dire che il pedaggio ai tir sulla Fi-Pi-Li è da imputare al governo che non investe sulla strada è solo propaganda – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale Francesco Torselli –. Quando Giani e la sua giunta non sono capaci di risolvere i problemi puntano il dito contro il governo Meloni. Lo fanno con la sanità e ora anche con le infrastrutture". "E’ dalla campagna elettorale del 2020 che Giani parla di Toscana Strade, la società in house che dovrebbe gestire la Fi-Pi-Li e le strade regionali. Sono passati quasi quattro anni ed ancora quella società non esiste – aggiunge Torselli –. Sono stati spesi oltre 4 milioni di euro per costituire Toscana Strade e l’unico risultato tangibile è che la Fi-Pi-Li non è in sicurezza, non ci sono terze corsie ed è un dramma quotidiano doverla percorrere. Questa è l’unica verità".

"Ormai è abbastanza chiaro ed i toscani se ne renderanno conto verificando le loro buste paga, che il principale pensiero del presidente Giani sia chiedere soldi. Ultima questua in ordine di tempo, ma purtroppo non finirà qui, è quella rivolta al governo ed in particolare immaginiamo al ministero delle infrastrutture e trasporti, visto che l’argomento riguarda la Fipili, in futuro interessata dal pagamento di un ticket per i camion (scelta da noi contestata): il governatore batte cassa a Roma, dicendosi costretto a mettere un pedaggio perché non ha avuto risorse statali – l’affondo di Elena Meini, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale –. Giani, sulla stessa superstrada, appare anche un po’ smemorato, pensando a quello che aveva dichiarato in campagna elettorale, ma soprattutto omettendo di dire che la strada sia di competenza regionale".

C. B.