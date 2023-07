I guai della Bientinese "Non c’è più tempo Intervenga la Regione"

di Gabriele Nuti

Bientinese, ancora tu... Ma non dovevano vederci più?! Ora, proprio vederci (tradotto, scrivere più) sarebbe stato troppo, ma dopo i 500mila euro stanziati dalla Regione per lavori di sistemazione neanche due anni fa, le aspettative erano almeno quelle di "riveder la Bientinese" non così alla svelta. E, invece, lasciando perdere la parafrasi della famosa canzone di Battisti ed entrando nel vivo della questione, la provinciale che collega Bientina ad Altopascio e che per un pezzo del suo tracciato attraversa anche il territorio di Castelfranco, è messa peggio di prima. I lavori effettuati con i 500mila euro della Regione sono già sprofondati in buche e avvallamenti e ora si torna al provvedimento di chiusura ai camion. Osteggiato dalla Cna e, in parte, anche dai sindaci di Bientina e Castelfranco, Dario Carmassi e Gabriele Toti.

"Non discuto il provvedimento della Provincia nel suo insieme – dice Carmassi – Ma i mezzi pesanti diretti nelle zone industriali dei territori comunali di Bientina, Castelfranco, Altopascio e Buti, nella loro interezza, non solo per quanto riguarda ciò che attesta sulla Bientinese, devono essere esentati dal divieto". Toti concorda pienamente con il collega e rincara la dose: "Pannicelli caldi i lavori effettuati con i 500mila euro stanziati dalla Regione". "Questa strada è messa male – ancora il sindaco di Castelfranco – Prima di arrivare a provvedimenti drastici come la totale chiusura al traffico a causa della sua pericolosità, bisogna che la Regione investa prima di tutto in uno studio di fattibilità e progettazione da 3-400 mila euro. E subito dopo intervenire con lavori che sistemino definitivamente questa via che ha una valenza regionale, non provinciale".

Carmassi e Toti hanno partecipato a un incontro con la Provincia, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, e hanno ribadito la necessità di coinvolgere la Regione e, come sottolinea il sindaco di Bientina, anche il Ministero delle Infrastrutture perché "la Bientinese è l’unica strada che collega la Valdera e quattro zone industriali alla rete autostradale tramite il casello di Altopascio, una arteria di rilevanza come minimo regionale". "Non c’è più tempo – aggiunge il sindaco Toti – La situazione della via ora è preoccupante, siamo al limite. Lo ripeto, prima di arrivare a provvedimenti drastici come la chiusura a tutti i veicoli, bisogna che la Regione intervenga perché la Provincia, e tanto meno i Comuni, possono finanziare i lavori. Insieme alla Regione serve anche il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture".