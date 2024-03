I giorni del tartufo marzuolo. Si cercano chef dilettanti per una disfida “semiseria“

I giorni del tartufo di primavera entrano nel vivo. La macchina organizzativa a Cigoli è in pieno fermeto per una quattro giorni dedicata al marzuolo e che avrà il momento culminante domenica 17 marzo col gran finale della Mostra Mercato. Sabato si comincia e sarà possibile cenare al ristorante "I giorni del Tartufo", grazie ai volontari dell’Associazione Gori; domenica, invece, è previsto il pranzo (si può prenotare al numero 3475079284). Sabato 16 marzo come da tradizione alle 10 verrà inaugurata la diciottesima edizione della mostra di modellismo ferroviario a cura del Gruppo Amici del Treno di Cigoli, nella chiesa di San Rocco e nel circolo; la sera, invece, altro appuntamento con la cena al tartufo marzuolo. Domenica 17, infine, l’appuntamento finale della Mostra Mercato, kermesse che si avvale della collaborazione del Ccn Egola: alle 10 apertura degli stand con la vendita di prodotti tipici e mercatino dell’antiquariato; è prevista anche una gara di escavazione del tartufo coi cani dell’Associazione Tartufai, oltre all’apertura per chi vorrà della mostra di ferromodellismo. Alle 12.30 il ristorante gestito dai soci sarà disponibile per pranzo, così come per la cena (dove sarà possibile assistere all’esibizione canora della soprano Sevilay Bayoz). Alle 15 il professor Mauro Moretti offrirà una lezione di storia nei locali del circolo, mentre sulla terrazza dalle 15.30 ci sarà l’accompagnamento musicale. E poi la novità: alle 16 lo chef Marco Nebbiai condurrà la prima edizione della "Disfida del Marzuolo", una competizione semiseria riservata ai cuochi dilettanti con protagonista il tartufo tipico di Cigoli (per candidarsi telefonare al numero 057142745 oppure scrivere a [email protected]).