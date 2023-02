I genitori: "Le posizioni ambigue non appartengono ad Alfredo"

SANTA CROCE

"Alfredo ha molti amici tra i colleghi e crediamo che questa stima e affetto abbiano a che fare con il suo rigore e con il suo senso del dovere e con la generosità nel riconoscere i meriti altrui. Le posizioni ambigue non gli appartengono e quindi, quella che sembra essere la ragione del ritiro degli accrediti, a lui e ad Andrea Sceresini e ad altri che non conosciamo, è molto lontana dal suo modo di essere". Sono parole di Mariangela Bucci e Giorgio Bosco, la mamma e il babbo di Alfredo Bosco, il fotoreporter che dal 6 febbraio non può fare il suo lavoro di cronista perché le autorità Ucraine gli hanno ritirato l’accredito ritenendolo, a quanto pare, ma non c’è una versione ufficiale, collaboratore dei russi.

"Il lavoro di Alfredo guarda soprattutto alle persone, civili e non, che si trovano a subire situazioni che li coinvolgono al di là del loro potere: guerra, conflitti, disagio sociale, narcotraffico o terremoto – ancora le parole dei genitori di Bosco – La totale fiducia nell’operato di Alfredo, che non a caso pochi mesi fa ha vinto il premio nazionale ’Antonio Russo’ per i suoi reportage in Ucraina, non ci toglie ansia e preoccupazione. Emozioni che teniamo a bada durante il giorno ma che la notte diventano angoscia che si sopporta male. Aspettiamo che possa tornare a casa sano e salvo ma sappiamo che questo non è il suo desiderio. Alfredo vuole poter svolgere la sua professione all’insegna della libertà di stampa".