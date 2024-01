I fumetti svelati in un mostra. Comics lab, seconda edizione

Inaugurata al Museo della ceramica a Calcinaia la seconda edizione del Comics Lab, curata da Sara Angiolini dell’Associazione Alnilam Arts in collaborazione con il Comune. La mostra accompagna il percorso di alcuni degli allievi del corso con tavole, disegni ed elaborati molto attuali. "Siamo abituati a disegnare principalmente per noi stessi – Ha affermato la grafica e illustratrice, Angiolini - In questo caso, immaginiamo la storia mentalmente e successivamente selezioniamo le parti che preferiamo disegnare per poi rappresentarle sulla carta. D’altra parte, il disegnatore completo ha la responsabilità di far comprendere la storia al lettore e pertanto, la scelta di aggiungere o rimuovere una vignetta, così come l’inserimento di elementi che anticipano gli eventi successivi, diventa cruciale per trasmettere in modo chiaro la trama al pubblico". Alnilam si occupa di tutto ciò che è ludico e artistico, spaziando tra il fumetto e il cosplay portando ragazzi e adulti a esplorare questo mondo e a viverlo appieno. "È veramente importante - ha aggiunto il sindaco Cristiano Alderigi - quando associazioni come Alnilam ci danno l’opportunità di poter offrire ai nostri giovani qualcosa d’innovativo". La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta nei giorni 20, 21, 27 e 28 gennaio, dalle 15:30 alle 19.