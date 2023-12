I fattorini si presero il pacco. Scatta il processo, poi assolti

Un pacco che doveva arrivare e non arriva. Perché a ritirarlo sono stati gli stessi che dovevano effettuare la consegna. Entrambi sono finiti a processo per furto aggravato in concorso e per sostituzione di persona. Ma, all’esito del procedimento in tribunale a Pisa, sono stati assolti entrambi grazie ad una remissione di querela e all’emergere agli occhi del giudice, valutando i fatti di causa, della fattispecie del fatto tenue. Ma vediamo cosa era successo?

I due imputati, in qualità di dipendenti di un’azienda pisana erano incaricati di consegnare un pacco a San Miniato. Secondo l’impianto accusatorio che ha portato i due davanti al giudice, i due si sarebbero impossessati del contenuto del plico che conteneva un hard disk del valore complessivo di poco più di 80 euro. I due – assistiti i dall’avvocato Francesco Tantussi di Pontedera – avrebbero fatto la firma del legittimo destinatario in modo da sottrarre il bene ed appropriarsene. La Procura contestava ai due imputati anche l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera e valendosi del mezzo fraudolento consistito – secondo il capo d’imputazione – nell’aver posto in essere una condotta, quella della falsificazione, caratterizzata da astuzia e scaltrezza. I fatti risalgono all’agosto 2018. Da quanto si apprende, in udienza, è stato lo stesso difensore ad invocare al giudice l’emissione di una sentenza di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato - alla luce delle recente riforma Cartabia - evidenziando l’intervenuta remissione di querela della persona offesa. Teorema al quale si è associato il pm e che il giudice ha accolto. Per l’altra contestazione – l’accusa di sostituzione di persona – il giudice ha dichiarato, sempre su richiesta del difensore, sussistente la causa di non punibilità per la ritenuta tenuità del fatto.

Il giudice, motivando ha sottolineato come il contenuto dell’importo derivante dalla commissione del reato – appunto 80 euro e spiccioli – unitamente all’incensuratezza costituiscono circostanze idonee a "ritenere che l’offesa conseguente all’azione delittuosa sia di particolare tenuità".

C. B.