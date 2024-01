I dolori della conceria: "Guerre, costi e inflazione pesano sul comparto"

di Carlo Baroni

PONTE A EGOLA

Il conciario, nel Comprensorio, anche per il 2023 ha dovuto fare i conti con la crisi. Nel parliamo con Michele Matteoli (nella foto), presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Presidente, nel distretto siamo in linea con il segno meno di cui soffre la conceria italiana?

"Ancora non abbiamo i dati nero su bianco. Parlare di un -10%, per la zona, credo sia ottimistico. Secondo me sarà qualcosa di più. Ma più del dato economico, guardi, a preoccupare gli imprenditori sono gli sviluppi futuri in questo clima generale di tensioni e criticità nei mercati. Un problema che non riguarda solo la conceria, ma tutti i settori produttivi".

Un quadro, questo, che sta andando avanti da molti mesi

"Già alla fine del 2022 i segnali non erano buoni: poi l’inflazione a due cifre, i forti rincari di gas, energia, prodotti chimici. Un’amplificazione dei costi che ha creato difficoltà. Il settore sconta, a dire il vero, anche l’euforia del post Covid a cui a fece seguito una sovrapproduzione che poi non ha trovato i riscontri nelle previsioni di vendita. Di conseguenza le aziende si sono trovate con i magazzini pieni di prodotto finito, maggiori costi, e un mercato molto instabile".

Senza dimenticare le guerre, giusto?

"Prima l’Ucraina, ora il Medio Oriente: viviamo una fase delicatissima, con le merci che hanno difficoltà ad arrivare e con i costi di trasporto che salgono vertiginosamente. A preoccupare ancora di più è, poi, il crescente coinvolgimento dell’Europa e degli Stati Uniti nei conflitti: in questo clima i consumi non possono che andare a picco, e tra questi c’è, ovviamente, anche quelli che riguardano il settore moda e quindi pelle e cuoio".

Dai dati del depuratore che quadro emerge?

"Dobbiamo ancora tirare le somme. Ma un calo di consumo di acqua c’è, e a doppia cifra. Tenga presente che se abbiamo un -10% significa che il calo di lavoro è stato anche maggiore. Siamo in un contesto molti particolare che speriamo non si trasformi anche in difficoltà finanziarie per le aziende".

Cambiando argomento. A che punto siamo con l’operazione Tubone?

"Come Cuoiodepur siamo in linea con quando stabilito dagli accordi. Il nuovo crono programma che è stato varato prevede che entro il 2025 vengano terminati i collegamenti per convogliare agli impianti gli scarichi civili; poi entro il 2026 le acque depurate verranno utilizzate per uso industriale, limitando così il prelievo di falda".