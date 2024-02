I danni del 2 novembre: "Emerse delle criticità"

La tempesta del 2 novembre ha lasciato ferite sul territorio che sono ancora aperte. Le più importanti sono le frane in via Immaginetta, una delle strade che portano a Marti, e via Sottofossi, strada che costeggia l’abitato del centro di Montopoli. Le due vie restano ancora chiuse ed è di pochi giorni fa l’interdizione anche ai pedoni di via Sottofossi. La decisione è stata presa "visto il sopralluogo effettuato dal settore tecnico e la loro richiesta di transennare d’urgenza via Sottofossi lato mare nel tratto che va dall’altezza della vhiesa all’altezza di piazza San Matteo per pericolo frane", si legge nel documento firmato dal comandante della polizia locale Luciano Cioni. "Dopo gli eventi del 2 novembre il Comune ha incaricato un geologo per la verifica di tutte le criticità emerse sul territorio – spiega l’assessore Alessandro Varallo – Sono emerse alcune criticità sulle quali stiamo intervenendo in base alle priorità. Mi riferisco, ovviamente, a quelle sul suolo pubblico. Per quanto riguarda le situazioni private, come appunto via Immaginetta e via Sottofossi e anche altre, abbiamo emesso delle ordinanze ai proprietari per il ripristino. In questi casi ci sono tempi e passaggi da fare. In caso di inottemperanza interverremo e poi ci rivarremo nei confronti dei privati per recuperare i soldi spesi".