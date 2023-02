I costi non frenano Casa don Bello "Andiamo avanti con il progetto"

PONSACCO

L’aumento dei prezzi delle materie prime e in generale del cantiere non spaventa don Armando Zappolini e la parrocchia di Ponsacco. O, meglio, un po’ di preoccupazione per questi costi lievitati c’è. "Ma andiamo avanti – dice il parroco di San Giovanni Evangelista – La ’Casa don Tonino Bello’ si farà, confidando anche nella generosità e nel supporto dei ponsacchini". I tempi sono piuttosto serrati. A breve saranno pronti i permessi per la costruzione, mentre il 20 aprile prossimo, in occasione del trentesimo anniversario della morte di don Tonino Bello, il nuovo vescovo monsignor Giovanni Paccosi sarà a Ponsacco per celebrare la santa messa delle 18. Sarà questa l’occasione per presentare al nuovo pastore della diocesi di San Miniato il progetto del nuovo centro pastorale. La prima visita a Ponsacco del vescovo Giovanni avrà, quindi, un duplice significato: ricordare don Tonino Bello che da sacerdote prima e da vescovo di Molfetta poi ha dedicato la sua vita agli ultimi e ai più bisognosi.

Sua la frase "Chiesa del grembiule". Grembiule come segno di servizio, a testimoniare il dovere, la bellezza, di stare sempre dalla parte degli ultimi. E conoscere il progetto della casa che porterà il suo nome e che dovrà essere, come ha sempre detto don Armando Zappolini, "centro per le iniziative pastorali, ma anche al servizio della comunità, dei nostri giovani del catechismo, dei ragazzi delle scuole e delle associazioni che potranno sfruttare l’area". I locali sorgeranno vicino al parcheggio della fiera, nella zona che si affaccia su via Giovanni XXIII. E si articoleranno su un grande salone polifunzionale, con altre otto stanze adatte ad ospitare attività sociali, ricreative e di aggregazione, per riunioni o incontri.

In origine l’edificio avrebbe richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro. Ora la cifra è destinata a salire di alcune centinaia di migliaia di euro anche se la cifra esatta verrà resa nota appena saranno pronte tutte le carte e i permessi. Sarà finanziato con il contributo dell’otto per mille erogato dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e sarà convenzionato con il Comune. "Il centro darà voce e sostanza alla missione della Chiesa che si fa vicina a tutti, che sta sulla strada, accompagna, sostiene e coinvolge – aveva detto don Zappolini alla presentazione – Non è un caso l’intitolazione a don Tonino Bello. Un vescovo dalle scelte forti e coraggiose, ma profondamente innamorato di Gesù".