I Comuni verso il voto Pd, le scelte per resistere

I Comuni a dieci mesi dal voto. Quali scelte verranno fatte nel Comprensorio del Cuoio dove ci sono tre sindaci che concludono il mandato? Anche se tutto ufficialmente tace, le manovre sono iniziate in modo silente e discreto. Il tempo stringe e le elezioni politiche del 2022 hanno dimostrato che nel 2024 le cose potrebbero cambiare. Fratelli d’Italia ha fatto il pienone di consensi in una terra dove il Pd, da sempre, se non ha stravinto, ha vinto. Terra dalla grande tradizione di sinistra, il Cuoio, con epicentro a San Miniato: ma, numeri alla mano, è evidente che lo zoccolo duro si sta assottigliando e che la scelta del candidato giusto è strategica. Fondamentale. Terra, il Cuoio, che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti anche con lo scandalo keu, che ha scioccato la Toscana e imbarazzato il Pd a tutti i livelli, locale e regionale. E a Santa Croce, forse, ancora di più che negli anni Comuni. Cosa farà il Pd nella capitale della conceria per il dopo Deidda (giunta al secondo mandato), e per tentare di non cedere la guida dell’amministrazione regionale?

Siamo davanti ad indiscrezioni, ovviamente. Ma da settimane circola con insistenza il nome di Maurizio Signorini, ex sindaco di Santa Croce, quello – secondo molti – che per esperienza, per i traguardi raggiunti da primo cittadino, avrebbe tutte le carte in regola per salvare i Democratici dal rischio di una sonora sconfitta. Oramai, se non di giorni, è questione di poche settimane: già a settembre i laboratori politici dovranno iniziare a mettere in fila i nomi e ad organizzare la campagna elettorale. Sarà così anche a Montopoli dove Giovanni Capecchi chiuderà il secondo mandato. Qui circolano due nomi per il centrosinistra in un Comune dove il centrodestra tenterà il ribaltone: si parla – e siamo ancora alle indiscrezioni – di Linda Vanni, attuale vicesindaco; oppure qualcuno azzarda anche il nome di Andrea Pieroni, attuale consigliere regionale, che a Montopoli, tanti anni fa, fu anche consigliere comunale. Ma, sempre a Montopoli, si apprende, un gruppo si starebbe organizzando per una possibile esperienza di lista civica. E Castelfranco? Qui le voci che circolano parlano di orientamento sul nome di Federico Grossi, attuale assessore comunale. Sarebbe il nome, sta emergendo, capace di mettere tutti d’accordo su come affrontare le difficili amministrative del 2024. Altro Comune al voto, il più grande del Comprensorio, è quello di San Miniato. Ma qui, a differenza che negli altri, il sindaco in carica chiude la prima legislatura: Simone Giglioli ha già detto di essere pronto a guidare ancora il centrosinistra alle prossime elezioni. E tradizione vuole che in questo casi il copione, di fatto, sia già scritto. Manca ovviamente la formalizzazione. Ma a settembre inizieranno i vari passaggi negli organismi di partito per arrivare al varo finale nell’assemblea comunale degli iscritti.

Anche a San Miniato il centrodestra, a differenza degli anni passati, stavolta può contare su numeri importanti: anche le opposizioni di stanno confrontando su come affrontare le urne del 2024. Quando, per la prima volta, il risultato è tutt’altro che scontato.

Carlo Baroni