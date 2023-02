I cento anni di Lora alla residenza sanitaria Madonna del Rosario

ORENTANO

Grande festa alla residenza sanitaria assistenziale Madonna del Rosario di Orentano dove Lora Campani ha compiuto 100 anni. La signora Lora è stata festeggiata dai familiari, dai parenti, dal personale della struttura, diretta da Riccardo Novi, e dal sindaco del Comune di Castelfranco che in forma ufficiale, con fascia tricolore, ha omaggiato la nonna centenaria. Per rendere ancor più solenne la giornata interamente dedicata al secolo di Lora, alla residenza sanitaria Madonna del Rosario si è esibita anche la banda "La Ranocchia", il complesso musicale di Orentano, per la gioia della neo-centenaria e di tutte e tutti gli altri ospiti della struttutra. Non sono mancati i momenti di emozione e commozione. Una grande e bella festa per Lora Campani. Tanti auguri da parte dei familiari e dei parenti e di tutti gli ospiti e gli addetti della residenza sanitaria di Orentano, oltre che dall’amministrazione comunale di Castelfranco.