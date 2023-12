"I cani mordaci siano costretti a stare in un recinto". Provvedimento del sindaco dopo l’ultima aggressione

E’ scattata l’ordinanza con la quale si obbliga il proprietario a custodire gli animali in un’idonea area recintata, chiusa al pubblico, in modo da evitare rischi e contatti. E’ arrivato tempestivo il provvedimento contro il proprietario dei due cani che, al confine con il comune di Montaione, un paio di giorni fa, hanno aggredito una donna che stava facendo una passeggiata nella strada sterrata che dal Fornacino prende in direzione per Collegalli. "Nell’agosto 2022 avevamo fatto già un’altra ordinanza con cui si obbligava il proprietario a mettere la museruola ai cani, a seguito di un altro episodio simile, in cui un’altra persona fu aggredita dagli animali, lasciati liberi di arrivare fino in strada - spiega il sindaco -. Questo nuovo episodio ci obbliga a stringere la maglia dei provvedimenti e ad imporre che vengano recintati, in modo che non siano a contatto con il pubblico".