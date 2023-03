I barchini sfilano per la Toscana

Il Palio dei Barchini con le ruote di Castelfranco sfilerà oggi ad Arezzo per i festeggiamenti del Capodanno Toscano dell’Annunciazione. Le quattro contrade (San Bartolomeo, San Martino, San Michele e San Pietro), con figuranti e barchini, sfileranno da via Roma fino al duomo di Arezzo insieme ad altre associazioni toscane che fanno parte dell’albo regionale delle realtà che portano avanti e sostengono la rievocazione storica della nostra regione. "La rievocazione storica è un settore culturale vitale, che identifica la Toscana nel mondo – si legge sulla pagina social del Palio dei Barchini – e come castelfranchesi siamo orgogliosi di farne parte. Facciamo quindi in modo che sia una bella festa.

Siete tutti invitati a partecipare". Lo scorso anno la delegazione del palio di Castelfranco sfilò a Firenze con sole tre contrade. Quest’anno il gruppo si ricompatta.