I bambini Saharawi nel Cuoio Doni agli ambasciatori di pace

SANTA CROCE

Sono 10 i ragazzi arrivati dal Saharawi per vivere delle giornate all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza, con il contributo delle amministrazioni locali, dell’associazione Hurria e, tra le altre, dell’associazione semplicemente Odv di Fucecchio e del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno. I ragazzi sono stati ricevuti nella sala consiliare del Comune di Fucecchio ed è stata loro conferita, dal sindaco Alessio Spinelli, la cittadinanza onoraria della città e dalla presidente del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Maria Elena Maffei, dei borsoni con il logo del Rotary club. Poi piccoli ambasciatori di pace hanno passato una serata in allegria al Lago I Salici, in compagnia di tanti loro coetanei italiani. "Ci auguriamo – dice il presidente Maffei – che, nei borsoni che sono stati donati loro dal Rotary, possano riportare a casa, oltre alle cose materiali di cui hanno bisogno, anche l’allegria che stanno vivendo in queste spensierate giornate". I bambini, nei giorni scorsi, sono stati ricevuti anche nella sala consilire del Comune di San Miniato dal sindaco Simone Giglioli. Nell’occasione hanno fatto visita anche ai nonni della struttura Del Campana Guazzesi. Un ricevimento ai piccoli ambasciatori di pace è stato organizzato anche nel Comune di Montopoli.