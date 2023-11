Halloween riporta le famiglie sul Corso. Successo per la festa: "E ora ripetiamola"

Il day after della grande festa è un coro di commenti positivi, sulla piazza virtuale dei social e, dal vivo, per le strade del centro di Pontedera che martedì, dal tardo pomeriggio a mezzanotte, ha visto il Corso Matteotti riempirsi di gente, a famiglie intere, tutti o quasi rigorosamente mascherati da mostri, streghe, zombie, come tradizione di Halloween vuole. In tanti, non solo pontederesi, ma anche arrivati da tutta la Valdera, nonostante la concorrenza a chilometro zero di altre feste diventate ormai tradizionali, come quella nel centro di Cascina o quella ancor più storica di Vicopisano. Felici i commercianti che hanno visto tante persone arrivare a Pontedera dal pomeriggio. E in tanti sperano che l’iniziativa possa diventare un appuntamento fisso, come una sorta di "festa del commercio 4.0". Sicuramente è stata una serata da paura, ma nel senso buono del sano divertimento e della voglia di star fuori, dove tutto è filato liscio - per fortuna – anche sul fronte della sicurezza. Nessun episodio sopra le righe, Pur con qualche lamentela – come era inevitabile, soprattutto per il volume della musica dance, che, nella seconda parte della serata, quando la festa si è concentrata in Piazza Martiri della Libertà, trasformata in discoteca, ha fatto tremare le finestre, lasciando svegli i residenti del circondario.

"La gente non è sorda ma così lo diventa – scrive una residente del Piazzone– Che bisogno c’era di sparare i bassi a tutto volume? E i decibel chi li ha controllati? Gli eventi con questo tipo di musica andrebbero fatti fuori dal centro".