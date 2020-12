Pontedera, 29 dicembre 2020 - Improvvisamente si è alzato un forte vento, il cielo si è oscurato e il mare si è fatto grande. La malattia di sua figlia Safa, 12 anni, si è inasprita sempre di più e per curarla era necessario volare subito in Francia, a Rennes. E la generosità dei colleghi che gli hanno donato i giorni di ferie hanno reso tutto possibile. Da tre anni Younes Mokhlef di San Miniato lavora in Geofor, è amato da tutti e apprezzato per l’attaccamento e l’impegno verso il suo lavoro. Ogni mattina da San Miniato si recava a Ospedaletto dove iniziava il suo percorso per la raccolta porta a porta nella città di Pisa. Un lavoro che a Younes piace e che gli permette di...

Da tre anni Younes Mokhlef di San Miniato lavora in Geofor, è amato da tutti e apprezzato per l’attaccamento e l’impegno verso il suo lavoro. Ogni mattina da San Miniato si recava a Ospedaletto dove iniziava il suo percorso per la raccolta porta a porta nella città di Pisa. Un lavoro che a Younes piace e che gli permette di portare avanti la sua famiglia. Fino ad ottobre scorso, quando il peggiorare delle condizioni di salute della figlia lo costringono a decidere di lasciare la Toscana per andare con Safa in Francia, a combattere contro la malattia. "Non posso più lavorare, mi devo licenziare" ha comunicato con gli occhi pieni di lacrime ai dirigenti Geofor nei giorni immediatamente successivi. Per seguire la famiglia avrebbe lasciato la sua unica fonte di reddito. A tentare di riportare un raggio di sole, e di speranza, in questo mare in tempesta ci hanno pensato i suoi colleghi. "Và da tua figlia ma non lasciare il lavoro, ti aiutiamo noi".

È partita così una raccolta firme su base volontaria e in pochissimi giorni la proposta del collega Mario Versari, di Chianni e dipendente Geofor, è stata sottoscritta da tutti i colleghi, operai e impiegati e, tramite anche all’aiuto del collega sindacalista Gabriele Pacifico, portata alla dirigenza. Ognuno ha donato un giorno delle proprie ferie a Younes in modo che non perdesse il suo lavoro ma soprattutto che gli venisse riconosciuto un reddito. "Un grazie immenso è per tutti i miei colleghi della Geofor – le parole commosse di Younes Mokhlef da Rennes –. Grazie ai capiturno, sempre presenti con modi e parole gentili e convincenti. Ai responsabili d’ufficio, pronti a rispondere alle mie necessità anche in momenti difficili. Ai sindacati, che con professionalità e dedizione mi hanno suggerito soluzioni adeguate alle mie esigenze". Quindi un messaggio rivolto ai 61 dipendenti Geofor che hanno permesso e permetteranno a Younes di restare vicino alla propria figlia in questi giorni difficili sostenendo le spese che deve affrontare.

"Mi avete fatto sentire come un membro della vostra famiglia, se non meglio – dice Younes –. Ricorderò le parole di conforto e i consigli di coloro che mi hanno aiutato ad andare avanti per superare questo periodo difficile della mia vita. Conservo un bellissimo ricordo della mia esperienza dentro la Geofor, quella che considero una famiglia". Tutti i colleghi di Younes sperano e pregano per lui e per sua figlia e lo aspettano di nuovo a lavoro. "Younes aveva finito le sue ferie e così sono stati donati ben 61 giorni di ferie, un giorno l’ho donato anche io – spiega Paolo Vannozzi, direttore del personale in Geofor, non nuovo alla promozione di queste iniziative di solidarietà –. Ora è coperto fino al 31 marzo, chi non ha avuto modo e vorrebbe donare un giorno delle sue ferie può ancora farlo. Questo è il cuore grande dei colleghi di Younes che si sono mossi in silenzio, fuori da rapporti sindacali o altro, solo amicizia e umanità".

Il mare è ancora agitato ma dietro a Younes ci sono decine di suoi colleghi a remare per dare forza e speranza alla sua famiglia.