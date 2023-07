Guida senza patente l’auto sottoposta a fermo

PONTEDERA

In poco più di un mese un 29enne ponsacchino è passato dalla sospensione della patente alla denuncia fino alla confisca della macchina. Un crescendo di reati quasi da record. O, forse sarebbe meglio dire, una sfida sfacciata alle regole e ai provvedimenti della giustizia. L’ultimo controllo è stato effettuato dai carabinieri di Pontedera. Al giovane la patente era stata sospesa per due mesi dalla Prefettura a fine maggio. Qualche giorno dopo era stato nuovamente fermato alla guida della macchina di sua proprietà che, quindi, veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e affidata in custodia allo stesso proprietario. L’ultima volta il 29enne è stato fermato alla guida della stessa macchina e senza patente. Il veicolo è stato sequestro e verrà confiscato. Il giovane è stato denunciato per violazione dei sigilli, guida con patente sospesa e circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

g.n.