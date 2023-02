Guida anti truffe Ecco come difendersi

Una guida per difendersi dalle truffe. Continuano gli incontri dei carabinieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata a favore degli anziani. L’ultimo evento si è tenuto a Volterra, dove il comandante della locale stazione dei carabinieri ha incontrato i frequentatori dell’Università della Libera Età, nella sala convegni Antonio Melani della Casa Torre Toscano. Un incontro in cui gli esempi sono stati concreti, basati su fatti realmente accaduti. La cronaca è piena di episodi in cui malviventi si approfittano della fragilità dell’interlocutore, magari spacciandosi per un addetto di una qualche società di servizi o rappresentante delle forze dell’ordine. Durante l’incontro di Volterra i carabinieri, nel concreto, hanno invitato i partecipanti all’incontro a non aprire la porta agli sconosciuti e a diffidare di telefonate ricevute da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze di polizia che chiedono, per la risoluzione di problematiche accadute a propri familiari, il pagamento di somme di denaro o, addirittura, la consegna di preziosi. Molti infatti sono stati i casi di telefonate truffaldine di persone che chiamano per far credere all’interlocutore, spesse volte anziano, che un familiare è rimasto vittima di un incidente.

Con la sola scusa di ottenere dei soldi in cambio, che l’anziano pensa destinati alla salute del proprio caro. Ci sono poi coloro che si spacciano per addetti delle compagnie telefoniche, dell’acqua, della luce o del gas che con trucchi sempre più arguti convincono gli anziani proprietari di casa a tirar fuori soldi e oggetti preziosi. Un incontro molto partecipato in cui gli studenti dell’Università della Libera Età hanno rivolto molte domande ai carabinieri. Durante l’evento è stato poi distribuito anche il pratico vademecum predisposto dal comando provinciale dei carabinieri di Pisa, con l’obiettivo di informare i cittadini e renderli maggiormente consapevoli del fenomeno delle truffe e di cosa fare per non cadere in trappola.