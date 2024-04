Guerra alla maxicentrale green: "Impugneremo l’autorizzazione"

di Carlo Baroni

FAUGLIA (Pisa)

Una distesa di 560 batterie (raggruppate in container), un sofisticato sistema di raffreddamento ad acqua, cabine e sistemi di riconversione, oltre la stazione per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale. Tutto questo in uno degli scorci più belli delle colline pisane che diventerà una maxicentrale di accumulo di energia green. Siamo a Fauglia, ad Acciaiolo. Qui, in via Postignano, ieri, i pochi residenti – una ventina, riuniti in un comitato – hanno annunciato la loro battaglia. "Per prima cosa impugneremo al Tar l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto (autorizzato dal Mase), e ci riserveremo anche azioni civili a tutela delle nostre case", spiega uno dei membri del comitato, Mileo Ranieri. Venti famiglie contro un’operazione di enorme portata: ben 53 milioni di euro per la realizzazione della società Fotowatio, controllata spagnola della saudita Abdul Latif Jameel il cui chairman è Mohammed Abdul Latif Jameel. , secondo il comitato, per quanto grande, questo impianto sarebbe solo l’inizio della devastazione. "E’ solo il pezzo di grande puzzle – aggiungono dal comitato –. Qui avremo una distesa di enormi batterie e poi una serie di campi che saranno vocati, sulla spinta di altre iniziative private, al fotovoltaico: addirittura si parla di pannelli su palo, in modo che sotto, a terra, si possa procedere con le coltivazioni". Ma la "macchia" sarebbe anche più grande. Perché il timore è che a ruota spuntino poi ulteriori impianti di accumulo, o comunque legati a questa grande operazione. Un collegamento è già certo, via cavo. Da qui a Orciano.

Intanto la battaglia legale. "Ci sono abitazioni vicine – spiega Ranieri –. C’è margine per impugnare gli atti. Poi c’è’ il problema del danno che arriva alle nostre proprietà: con questa distesa di container non credo che in un futuro ci sarà gente che farà a gara per comprare le nostre case. Qui, oltre alla deturpazione del paesaggio, ci sono le ripercussioni negative per chi abita questi luoghi e per le abitazioni le cui quotazioni cadranno a picco". Gli occhi sono puntati anche sul futuro a lungo termine: "L’impianto verrà costruito per essere sfruttato 15 anni facendolo rendere al massimo – dicono al comitato –. Questa è la durata delle batterie. Ma non ci sono certezze sulla gestione del fine vita: i campi resteranno poi un ammasso di ferro?".

L’area interessata dall’impianto

Bess (Battery Energy Storage System), ovvero un impianto costituito da sistemi, apparecchiature e dispositivi necessari all’immagazzinamento dell’energia, sarà oggetto di lavori di adeguamento. Sul terreno saranno realizzati alcuni terrazzamenti che ospiteranno le piazzole con i moduli batteri. Inoltre nascerà una strada di accesso all’impianto lunga 850 metri e larga quattro.