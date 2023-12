Guariti grazie ad un dono. Francesca e Andrea: "Siamo tornati a vivere"

I 500 posti del Teatro Era sono andati esauriti in due giorni dalla pubblicazione dell’evento, prima ancora di appendere i manifesti. Ma quello che conta di più è il messaggio che Francesca Masi e Andrea Palmieri, entrambi salvati da una malattia del sangue grazie al trapianto di midollo osseo e organizzatori del balletto Lo Schiaccianoci in scena domenica pomeriggio, vogliono lanciare a tutta la cittadinanza. "Donate, donate, donate". "Il trapianto di midollo – dice Francesca Masi, originaria di Peccioli e vogliosa di raccontare la sua storia di sofferenza prima e rinascita poi – è una pratica clinica importante che si fa in rianimazione ed è molto delicata, si fa solo in alcuni centri in Italia. Andrea è stato trapiantato a Pisa, io al Gemelli di Roma. E servono donatori perché né il sangue né le cellule staminali sono producibili in maniera sintetica. Donatori che donano una parte di sé che poi rimane viva, molto viva, dentro di noi". Lo Schiaccianoci di domenica è un evento di beneficienza in favore di Admo. "Con questo evento – continua Francesca Masi – abbiamo pensato di restituire questo grosso dono che ci è stato fatto dai medici e far capire cos’è lo stupore e la gioia della vita di chi come noi ha vissuto un periodo brutto brutto della propria vita, con tanta preoccupazione e sofferenza fisica, mentale, emotiva. E poi grazie alla donazione si torna a vivere. Ecco perché abbiamo pensato ad una bellissima festa, vogliamo trasmettere la gioia di ricevere questo dono, un nuovo giro di giostra come lo chiama lo scrittore Terzani". Quindi il plauso del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. "Grazie Francesca perché ci metti sempre la faccia e ci dai sempre stimoli, su tanti fronti". La commozione di Francesca nel ricordare quei momenti. "Volevo aggiornare tutti e ho sempre pensato che se fossi morta sarei morta curata, e non abbandonata che è molto diverso. E questo lo devo alla mia famiglia in primis e a tanti dottori".

Luca Bongianni