Guardistallo, tre giorni di musica straordinaria

La prima edizione del festival musicale di suoni diversi dal solito, ricercati, che vanno dall’elettronica all’ambient, dall’art rock alla sperimentazione, immersi nello splendido contesto teatro Marchionneschi, un gioiellino di fine Ottocento situato nel borgo di Guardistallo. Una tre giorni di musica straordinaria in cui si esibiranno, dal 19 al 21 gennaio, artisti famosi a livello internazionale per la prima edizione di Ooohm Festival (Out Of Ordinary Music Hills), una rassegna voluta da Antonio Aiazzi (musicista, ex Litfiba) e Simone Stefanini (giornalista musicale, Rockit),: dalla grazia intrigante del pianoforte di Alessandra Celletti (foto) ai rumori mischiati con le atmosfere eteree del membro fondatore degli Einsturzende Neubauten Alexander Hacke insieme a Danielle De Picciotto per un concerto spettacolare, fino ad arrivare agli ex Litfiba (e non solo) Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo che suoneranno insieme in esclusiva alcuni pezzi che non hanno mai portato dal vivo prima d’ora.Gli appuntamenti: Alessandra Celletti il 19 gennaio alle 21.30, Alexander Hacke e Danielle De Picciotto il 20 gennaio alle 21.30, Fabio Capanni e a seguire Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e Luca Fucci il 21 gennaio dalle 17.