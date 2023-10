Gruppo Piaggio, utile record: "Scenario mondiale complesso. Ma corretta strategia"

"Nonostante lo scenario macroeconomico globale sia ogni trimestre più complesso, la corretta strategia di internazionalizzazione del Gruppo Piaggio permette di controbilanciare i rallentamenti temporanei di alcuni mercati cogliendo il favore di quelli più reattivi". Così Michele Colaninno, Ceo del Gruppo Piaggio commenta i risultati di bilancio dei primi nove mesi. Risultati che segnano un altro record in linea con la semestrale che aveva fornito ottimi dati. "Il miglioramento della percezione dei clienti per i nostri marchi e i nostri prodotti nel mondo ha consentito di raggiungere marginalità molto interessanti (che dovremo consolidare negli anni a venire) e, al contempo, un utile netto di 85,7 milioni di euro, il più alto di sempre nel periodo di riferimento. Le nuove tecnologie, il design e la produttività sono la base dello sviluppo globale del presente e, soprattutto, del futuro. Il Gruppo sta consolidando e implementando gli investimenti previsti nel settore della mobilità green e sulle tematiche ESG secondo i piani prefissati".

In particolare Piaggio ha ottenuto il miglior risultato mai raggiunto nei nove mesi con un utile netto di 85,7 milioni di euro (+20,9%), ricavi stabili ma con un margine lordo cresciuto del 9,3% e l’Ebitda che ha registrato il valore più alto nel periodo, in progresso del 13,8 per cento. Sono i conti esaminati dal cda, sotto la presidenza di Matteo Colaninno.

Nei primi 9 mesi dell’anno Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 454.400 veicoli, (490.400 al 30 settembre 2022), registrando ricavi consolidati per 1,62 miliardi di euro (stabili rispetto allo stesso periodo del 2022). Nel dettaglio, al 30 settembre il Gruppo ha venduto nel mondo 364.900 veicoli a due ruote (-11% rispetto ai 410.000 veicoli venduti nei primi nove mesi del 2022), consuntivando un fatturato netto pari a 1,29 miliardi di euro (-3,4% rispetto a 1,33 miliardi al 30 settembre 2022). Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 123,9 milioni di euro (+5,7% rispetto a 117,2 milioni al 30 settembre 2022).