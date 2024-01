Gruppo Lupi al top

Il Gruppo Lupi (foto) riconsegna all’Arno Toscana Garden il primato in B. Questo quanto scaturito dall’ultima gara di andata nella quarta serie nazionale. Anche i Lupi hanno fatto bene a Prato. Il big-match del PalaMatteoli ha premiato i pontederesi di Marco Nuti che hanno travolto la capolista Tuscania per 3-0. Questi i parziali: 25-21; 26-24; 26-24. Il finale del secondo e terzo set testimonia la caparbietà di un Gruppo Lupi in grande serata, per una prova definita audace dalla dirigenza biancoceleste. Ottima prestazione di squadra del presidente Giorgio Nazzi, all’insegna del sacrificio e con la volontà di riscattare la sconfitta del turno precedente ad Anguillara Sabazia. In regìa ha giocato Pantalei e Lumini ha trascinato i pontederesi con 19 punti personali. Tuscania ha perso il primato al giro di boa, venendo superata di due lunghezze dall’Arno. I castelfranchesi hanno messo sotto in rimonta al PalaBagagli i viterbesi di Civita Castellana. Questi, a loro volta, hanno così consegnato il quarto posto proprio al Gruppo Lupi. L’Arno, girando in vetta, potrà partecipare alla final four di Coppa Italia. Civita Castellana è stata battuta con questi punteggi: 19-25; 25-21; 25-23; 25-19. A Prato, i Lupi hanno colto tre punti vitali nella lotta per la permanenza in categoria. Saranno infatti cinque le retrocessioni a fine stagione. Parziali alti: 25-27; 25-27; 24-26. Biancorossi che balzano così al nono posto, momentaneamente fuori dalla zona a rischio.

Marco Lepri