Gruppo Florence lancia "Academia" per promuovere i mestieri della moda a Peccioli

Ancora pochi giorni per cogliere l’opportunità offerta da Gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio dei brand del lusso a livello globale, che ha lanciato il progetto “Academia” pera promuovere i mestieri della moda tra le nuove generazioni e rispondere alla necessità di formare i profili tecnico-professionali di cui oggi le aziende manifatturiere soffrono una crescente scarsità. A dare il via al programma di attività formative sono Giuntini (Peccioli – PI) e Ciemmeci Fashion (Empoli – FI), aziende di Gruppo Florence, con il corso professionale di sartoria “Le Mani della Moda”, in collaborazione con Mita, Cosefi e cofinanziato da Regione Toscana nell’ambito del bando pubblico per la formazione just in time. Il corso, al via da luglio nella sede di Giuntini a Peccioli, vuol formare 30 nuovi professionisti della sartoria e garantire il ricambio generazionale nel settore, attraverso percorsi didattici di alta qualità. Giuntini e Ciemmeci Fashion offriranno, ai candidati le loro esperienze e competenze nel campo, dalla creazione del prototipo, la descrizione del ruolo di prototipista e la gestione del tessuto a macchina e a mano. Al termine del corso della durata di 900 ore - di cui 552 di corso teorico e pratico e 348 di stage in azienda - viene rilasciato un attestato di idoneità riconosciuto dalla Regione che permetterà l’accesso ad uno stage presso Giuntini, Ciemmeci Fashion eo altre aziende di Gruppo Florence. "Crediamo che la formazione di personale qualificato – afferma Attila Kiss, ceo di gruppo Florence – sia alla base dell’eccellenza della manifattura italiana e intendiamo impegnarci per avvicinare i giovani all’artigianalità, di cui vogliamo preservare tradizione e valore, valorizzando ai loro occhi la nobiltà del lavoro manuale. Le Mani della Moda è una prima importante opportunità per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo della moda e ci auguriamo di poter accogliere numerosie partecipanti". Per candidarsi al corso “Mani della Moda” scrivere a: [email protected] o [email protected] indicando nell’oggetto “Candidatura corso Mani della Moda presso Giuntini o Ciemmeci fashion”.