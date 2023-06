Gruppo degli ospiti di Rems D e Kraepelin valorizzano la Giornata mondiale dell'Ambiente

Importanti azioni per valorizzare in maniera adeguata i principi della Giornata mondiale dell’ambiente, iniziativa globale che si celebra ogni anno il 5 giugno, unendo tutti i Paesi della Terra nello sforzo di preservare l’ecosistema naturale e promuovendo una riflessione collettiva sull’importanza della conservazione ambientale. Sono state messe in atto dal gruppo degli ospiti di Rems D, Villa Aeoli (SRP1) e Kraepelin (SRP2) coinvolti nel progetto "Curiamo il decoro del nostro ospedale". Gli ospiti hanno infatti effettuato interventi di manutenzione delle piante presenti nei vasi nella zona dell’ingresso dell’ospedale di Volterra e hanno anche collocato una piantina di fiori di cera, simbolo di bellezza scultorea, all’interno di un nuovo vaso che è stato lì collocato per sostituirne uno danneggiato da tempo.