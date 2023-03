Grazia Taliani al Germoglio

Sarà ospitata fino al 16 aprile, negli spazi della galleria Il Germoglio, in via Guerrazzi, la mostra di Grazia Taliani ‘Forme d’ Acqua e di Terra’, inaugurata nelle scorse ore alla presenza dell’artista pontederese, insegnante, pittrice e incisore con una vastissima produzione di opere. Presente per l’amministrazione comunale l’assessora Sonia Luca: "A vent’anni dell’inaugurazione del centro per l’arte Otello Cirri, Pontedera ritrova Grazia Taliani, con un’esposizione che conferma l’identità culturale dell’artista e la sua vocazione alla contaminazione tra arte e sociale, tra passato e presente locale e globale, tra quei linguaggi diversi che eliminano ogni confine.