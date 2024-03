"Gravi carenze all'ospedale Lotti di Pontedera: allarme sindacale e preoccupazione politica"

"Ho letto con molta attenzione e pari preoccupazione l’analisi fatta dal Nursind riguardo alle svariate e gravi carenze tuttora presenti all’ospedale Lotti di Pontedera – afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega – Viene dipinta una situazione davvero complessa che non deve essere assolutamente sottovalutata". E’ la reazione all’allarme del sindacato degli infermieri. E gli fa eco anche FdI attraverso Matteo Bagnoli: "La carenza di risorse umane con profili adeguati e la pressione per aumentare le prestazioni senza un parallelo potenziamento del personale possono mettere a rischio l’efficacia delle cure fornite".