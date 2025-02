"Grande risposta da tutto il territorio della Toscana"

“L’aumento delle risorse permetterà di finanziare tutte le domande presentate ed esaudire il sogno imprenditoriale di tanti ragazzi e ragazze. – spiega Marco Pacini, Presidente Coldiretti Pisa - E’ un grande segnale quello che arriva dalla Regione Toscana che dimostra, con i fatti, di voler imprimere una forte accelerazione ad una transizione che non è solo generazionale ma anche di competenze, innovazione, tecnologia e sostenibilità. Le nostre sollecitazioni sono state recepite e di questo voglio ringraziare il Governatore, Eugenio Giani e la vice presidente ed assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi. La volontà di finanziare tutta la graduatoria del bando dedicato ai giovani imprenditori, utilizzando una parte di fondi della nuova programmazione 2023/2027, va esattamente nella direzione da noi auspicata per dare la possibilità a tanti progetti di essere realizzati e di farlo in territori rurali, spesso marginali, difficili, a forte rischio spopolamento”.