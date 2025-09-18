Grande raduno di Round Table 76 a San Miniato

Nei giorni scorsi si è svolto l’Euromeeting della Round Table 76 San Miniato Fucecchio, ossia il ritrovo europeo di tutte le round table con numero 76. Tante le partecipazioni dall’estero da Inghilterra, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia; un'iniziativa anche per far conoscere le bellezze e particolarità della nostra zona.

I tre giorni fra Fucecchio e San Miniato sono una forma di convivialità fra membri di round table di tutto il mondo e servono per mantenere e solidificare i rapporti fra i giovani di vari paesi. "Sono molto orgoglioso di aver portato questo tipo di evento nei nostri due paesi - spiega il presidente Alessandro Carli - la nostra tavola, anche se di recente fondazione, riesce ogni anno ad organizzare qualcosa di diverso. Siamo impegnati annualmente nei service locali, ma non perdiamo mai di vista anche uno dei nostri obiettivi principali: l’amicizia. In questo caso un’amicizia un po’ più lontana, come dimostrano i ragazzi stranieri che hanno deciso di passare il weekend nel nostro comprensorio".

Durante la cena di Gala è stato anche inaugurato il nuovo anno sociale, con la partecipazione dei soci dei club Pisa, Pontedera, Firenze, Siena, Lucca, Napoli e Caserta.