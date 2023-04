Grande omaggio a San Francesco Un progetto lungo quattro anni

Ecco quattro incontri a cadenza annuale – dal 2023 al 2026 - dedicati al Santo di Assisi e con un focus iniziale sul Presepe di Greccio, grazie alla collaborazione fra Arco di Castruccio, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo e Convento dei Frati Minori di San Romano. Il primo sarà a 800 anni dall’approvazione della Regola per mano del Papa Onorio III e dalla realizzazione del Presepe di Greccio. Il secondo, che sarà nel 2024, verterà nel ricordo del dono delle Stimmate ricevuto da Francesco a La Verna; il terzo a 800 anni dalla stesura de Il Cantico delle creature, l’esaltazione del Creatore attraverso le sue creature, a partire da quelle più umili come l’acqua e il fuoco; e infine l’ultimo nel 2026, in occasione della Pasqua di Francesco, 1226 anni dopo la morte del Santo di Assisi.

Dunque un progetto tematico, coordinato da padre Mario Panconi, responsabile culturale del Convento dei Frati minori di Firenze, che vedrà coinvolti storici dell’arte, già dall’anno in corso. Il primo incontro legherà strettamente le scene della Natività, ricostruite da Francesco come prima rievocazione della nascita di Gesù, al Presepe di San Romano, che ha oltrepassato i cento anni nel 2022 e che vede l’impegno costante di volontari, artigiani, cittadini di buona volontà. La prima iniziativa, dal titolo “ Dal Presepe di Greccio a quello di San Romano, un cammino lungo vari secoli”, si terrà dopo l’estate.