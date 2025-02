Grande Giubileo degli artisti. Cinque opere da San Miniato

Un risultato importante. Cinque opere targate San Miniato saranno esposte a Roma in occasione della mostra nazionale allestita in occasione del Giubileo degli artisti dal 15 al 18 febbraio. Un vero e proprio riconoscimento a livello nazionale per la sezione dell’Unione Cattolica Artisti di San Miniato, unica presente con cinque opere, più rappresentata dei grandi capoluoghi artistici italiani come Milano, Roma, Napoli.

"Da alcuni anni la sezione di San Miniato accoglie artisti provenienti da tutta Italia tra i suoi soci, andando in soccorso a coloro che non hanno un coordinamento oppure che l’avevano ma l’hanno chiuso. Ecco che San Miniato può considerarsi una sezione aperta e sui generis arricchita da molte esperienze. Questo porta a un inevitabile arricchimento d’insieme attraverso lo scambio di esperienze e il confronto e questa alza inevitabilmente l’asticella della qualità artistica che viene realizzata", spiegano Fabrizio Mandorlini presidente e Alma Francesca vice presidente della sezione Ucai.