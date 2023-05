Granata, la grande festa L’avvio degli spareggi La città risponde presente E lo stadio si accende

Le 20.45. E’ stata questa l’ora di inizio della festa granata, andata in scena, anzi in campo, ieri sera. Una festa attesa da lunghi giorni, preparata per le strade della città, dove il fermento e l’entusiasmo crescevano ora dopo ora, e convogliata nel maggior impianto cittadino qual è lo stadio Ettore Mannucci. Dove per la prima volta la "Us", 111 anni di onorata storia alle spalle, si è esibita davanti ai suoi tifosi nell’apertura di quella kermesse che si chiama play off e che da ieri al 18 giugno mette in palio l’ultimo posto utile per la Serie B. Una serata preparata nei dettagli, graziata anche dal maltempo, che, evidentemente, rispettoso dello storico appuntamento, si è sfogato nelle ore precedenti lasciando all’impianto un colpo d’occhio di notevole impatto. Quasi 1000 gli spettatori presenti, compresi i 102 partiti da Rimini, numeri che da queste parti non si registravano ormai da tempo e nonostante la concomitanza televisiva con i match europei di Juventus, Roma e Fiorentina.

E così sulle seggioline di quello che è nato come stadio Comunale, dove prima del fischio d’inizio all’ingresso della tribuna si regalavano copie del nostro giornale con il poster celebrativo dell’evento, al fianco del sindaco Matteo Franconi, del socio di maggioranza relativa Rosettano Navarra e dell’intero quartier generale granata, si sono rivisti volti di tifosi che negli ultimi anni avevano seguito le vicende calcistiche del Pontedera a distanza – una distanza solo fisica, non certo di… cuore - e che invece non sono voluti mancare alla Grande festa. Di là, nella Gradinata Nord Diego Savelli, il cuore pulsante del Mannucci e casa degli ultras, è andata in scena una coreografia da brividi. A conferma che, sotto la cenere, la passione granata sta bruciando sempre più forte.

Stefano Lemmi