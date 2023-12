Granata, 2024 di conferme. Le prime sono Canzi e Zocchi

Moreno Zocchi e Massimiliano Canzi saranno in granata anche per la prossima stagione. Restano solo i dettagli da definire, ma la prosecuzione del rapporto tra il direttore sportivo, l’allenatore e il Pontedera anche per la stagione 2024-25 pare certa. L’annuncio ufficiale entro i primi 15 giorni di gennaio, ma l’anticipazione della notizia in cui tutti i tifosi speravano è stata data ieri dal presidente Simone Millozzi nella conferenza stampa di fine 2023 – con tanto di auguri di buone feste a tutti gli sportivi pontederesi - e che ha visto la presenza anche del socio di maggioranza relativa Rossano Signorini, del socio Marco Maiello e del direttore organizzativo Andrea Bargagna. Questa decisione, ormai data in dirittura d’arrivo, è la base di partenza per il raggiungimento di uno dei tre obiettivi, quello sportivo, a scadenza triennale (questo è considerato il primo anno) che la società si è data. "Il rinnovo di Zocchi e Canzi – ha esordito Millozzi – ormai ai dettagli finali, è un aspetto da sottolineare, perché dà garanzie di continuità sportiva e inorgoglisce il Pontedera, perché ci sono società importanti che li hanno attenzionati. Proseguire con loro è sinonimo di un progetto sportivo che vogliamo portare avanti, ossia rimanere in questa categoria che ci consente di confrontarci con avversari di blasone e in stadi prestigiosi". Il secondo obiettivo riguarda l’aspetto economico. "Venivamo da tre esercizi consecutivi di perdita – ha proseguito il presidente granata – e siamo riusciti ad invertire la tendenza grazie allo sforzo dei soci, attuali e precedenti, e al lavoro di Bargagna, che ringrazio, chiudendo col segno positivo il primo trimestre e riducendo in buona parte i disavanzi di esercizio. Proveremo ad evitare le perdite di esercizio verificatesi negli anni passati e pensiamo di poter rientrare di queste perdite nell’arco di 2-3 anni". Il terzo obiettivo riguarda invece l’attenzione da porre sul settore giovanile. "Per fare calcio – ha spiegato il primo dirigente del Pontedera – serve un settore giovanile all’altezza. Parlo a titolo personale, ma l’intenzione che voglio proporre ai soci è compiere uno sforzo per costruire nel settore giovanile quella capacità che ci possa consentire di arrivare ad avere solidità nel tempo, anche finanziaria. Se noi riuscissimo a creare un vivaio che ci permetta un domani di avere in prima squadra dei ragazzi cresciuti nel vivaio, questi rappresenterebbero un patrimonio importante per il club. Solo negli ultimi due anni ci sono state operazioni significative in termini di vendita di giocatori, Aurelio e Siano, che comunque non erano di proprietà. Adesso invece vorrei provare a condividere con i soci l’opportunità di poter incidere su questo, cioè far sì che i ragazzi del territorio siano orgogliosi di venire a giocare a Pontedera e vedere se c’è qualcuno che può diventare utile per la prima squadra". Sempre in tema di giovani, si parla di un interessamento per Giuseppe Ciocci, portiere classe 2002 di proprietà del Cagliari.

Stefano Lemmi