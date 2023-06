Gran terremoto Cosvig "Ora dateci delle risposte"

Il terremoto Cosvig, con gli ammortizzatori sociali per oltre una dozzina di dipendenti e con le dimissioni choc del presidente Emiliano Bravi (già accettate dal socio dell’ente consortile per lo sviluppo della geotermia, ossia la Regione), porta il Partito Democratico dell’Alta Valdicecina a inanellare una sequela di punti interrogativi, rivolti ai diretti interessati nella crisi che sta travolgendo la società, i suoi assetti e i lavoratori. Domande che i Dem rivolgono alla proprietà di Cosvig, Comuni ergo i sindaci e Regione, in merito a scelte compiute e passi da intraprendere per uscire dal baratro. In primis, il Pd chiede lumi sulla posizione dei sindaci della zona dell’Amiata, rimasti chiusi in un silenzio tombale dopo le pesanti questioni sollevate dai colleghi dell’area tradizionale geotermica sui costi e sui problemi finanziari del consorzio pubblico.

Poi, si sviscera il cuore della crisi. "Anche se non vogliamo entrare nella questione dei bilanci di Cosvig, visto che non li abbiamo mai avuti in mano, ci chiediamo, a questo punto, se vengono approvati dall’assemblea dei soci di cui fanno parte anche i sindaci – domanda che punzecchia le amministrazioni comunali –. E soprattutto, dato che la ‘mala gestione’ denunciata sembra protrarsi ormai da anni, dove erano quegli stessi sindaci al momento dell’approvazione dei bilanci annuali, attraverso l’esercizio dei quali si sarebbe arrivati alla dichiarata insostenibilità della situazione attuale? - è un elemento che i Dem del territorio mettono in luce - riguardo poi la prefigurata ristrutturazione del consorzio, ci piacerebbe conoscere quale saranno le finalità e quale tipo di attività potrà svolgere in futuro la società, con un numero di dipendenti ridotto ai minimi termini".

Gli interrogativi prendono la faccenda di petto: "Quale sarà il futuro dei dipendenti in cassa integrazione? Si prospetta una loro ricollocazione? Se sì, dove e verso quali attività? Oppure si va verso un loro licenziamento? Teniamo comunque conto del fatto che una ricollocazione al di fuori dall’area geotermica produrrà comunque una perdita di posti di lavoro, con un conseguente contributo allo spopolamento della nostra zona". Infine, il Pd chiede alla Regione di uscire dall’ombra sul caso Cosvig.

"Cosa pensa la Regione della vicenda? – conclude il partito democratico – Che ne pensa la nuova segreteria del Pd regionale? Sono domande che ci stiamo ponendo da alcuni giorni e vogliamo lanciarle pubblicamente ai soggetti interessati, sia a livello politico che istituzionale, con lo scopo di avere risposte che portino, speriamo non solo a parole ma attraverso fatti concreti, a azioni attraverso le quali si preveda una riorganizzazione e un rilancio del consorzio su basi serie e durature, evitando di andare invece verso un suo ridimensionamento, o un depotenziamento che potrebbe portare alla sua chiusura".

Ilenia Pistolesi