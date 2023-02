Gran finale in piazza e premi "Grazie alla scuola per il sostegno"

Il carnevale bientinese nel giorno di Martedì grasso ha fatto visita con i clown e con il gruppo "I Bientinacci" alla scuola materna e alla scuola elementare di Bientina con un piccolo spettacolo per i bambini per festeggiare insieme l’ultimo giorno di carnevale. A questa è seguita poi la visita anche al centro per gli anziani di Bientina per portare un sorriso a tutti i nonni. Nel pomeriggio poi la sfilata dei carri in piazza e la premiazione dei disegni realizzati dai ragazzi delle scuole medie di Bientina. "Un ringraziamento del carnevale all’istituto scolastico Iqbal Masih di Bientina e Buti per la disponibilità del dirigente scolastico e degli insegnanti che ogni anno collaborano con l’associazione Intesa Carnevale bientinese" dicono dall’associazione. E sabato sera in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà il gran finale con la pentolaccia e la festa in maschera. Si parte alle 19 con l’apericena con frittura di pesce, patatine e street food organizzato dai volontari dall’associazione del carnevale. Alle 20 via al ballo sotto le stelle con dj Spazialex ed un’esibizione di Anima Latina. Alle 22.30 la premiazione "Maschera In" con un montepremi di 600 euro, quindi l’estrazione della lotteria, l’ammaina bandiera ed il falò del Bientinaccio. E poi lo spettacolo pirotecnico a concludere questa edizione del carnevale bientinese.

l.b.