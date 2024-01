Gran corsa per Pontedera. Sabato Franconi-Bagnoli un confronto a distanza

Quando mancano poco meno di cinque mesi alle prossime elezioni amministrative di Pontedera, la campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo. L’attuale sindaco Matteo Franconi, candidato per il centrosinistra, lancia per sabato prossimo dalle 9 in poi al Centrum Sete Sois Sete Luas, i Dialoghi urbani.

"L’occasione – spiega – per affrontare tutte le tematiche che riguardano la nostra città in confronti aperti e costruttivi". Un momento in cui verrà fatta "una breve relazione introduttiva sui 5 anni di mandato amministrativo" e una "discussione nei vari tavoli tematici che abbiamo predisposto". Per partecipare è necessario registrarsi. "Appena 4 anni fa – dice Franconi – prendeva avvia un percorso di partecipazione e progettazione che avrebbe coinvolto 2.000 pontederese, ottenendo, alle elezioni successive, il sostegno della maggioranza degli elettori. È tempo di bilanci, fotografiamo lo stato di avanzamento di questo ‘cantiere’, con i rallentamenti dovuti all’emergenza pandemica, per definire insieme le linee principali e portare a termine questo lavoro". Un modo quindi per iniziare a costruire il prossimo programma amministrativo.

Sempre per sabato prossimo 20 gennaio, in una conferenza stampa con orario ancora da definire, si prepara a lanciare la sua candidatura Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia, già candidato per il centrodestra alle scorse elezioni del 2019. "La candidatura da parte del centrodestra mi onora e mi fa immenso piacere, e poi mi carica anche di una grande responsabilità nei confronti dei cittadini – dice Bagnoli – vuol dire che il lavoro fatto in questi 5 anni è stato riconosciuto ed apprezzato. Quest’anno ci sarà anche una novità: ci apriremo al civismo". E sull’incontro che terrà Franconi in contemporanea. "Franconi lancia una campagna di ascolto sotto elezioni – dice – poteva farlo in questi anni di mandato, noi invece siamo sempre stati sul territorio ad ascoltare le istanze dei cittadini".

E se a sinistra potrebbe preparare una civica l’assessora Carla Cocilova, come il vicesindaco Alessandro Puccinelli si prepara ad appoggiare una lista più di centro, sta preparando una lista civica anche il consigliere Alberto Andreoli, che vuol essere il terzo incomodo nella contesa tra Franconi e Bagnoli.

Intanto sui social l’ex direttore della biblioteca e attuale presidente dell’Utel, Roberto Cerri, si rivolge al segretario Pd, Francesco Papiani, per esprimere disagio verso la scelta del candidato sindaco. Cerri nel suo intervento propone al segretario Dem "le primarie di coalizione per individuare un nuovo candidato sindaco" e di "candidare come Pd una donna alla carica di sindaco, che a Pontedera in 78 anni non è mai successo". Papiani replica. "Il Pd è un partito che si rivolge ai suoi iscritti – dice Papiani – a maggio scorso l’assemblea ha votato Franconi all’unanimità. Inoltre con Cerri, cui mi lega anche un rapporto di stima, non faccio dibattiti sui social. Ho proposto più volte un incontro ma ha sempre rifiutato".

