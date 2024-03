Gozzini fa tappa a Torino per raccogliere fondi

E’ stato presentato in una location prestigiosa il libro "Se tu fossi qui", voluto dalla santacrocese Alessandra Gozzini per ricordare il marito Luca Nuti, morto a 48 anni nel 2018 per una malattia rarissima e incurabile: l’encefalopatia spongiforme sporadica, che fa parte delle patologie di origine prionica. Il libro – scritto dal giornalista Marco Sabia – è stato presentato a Palazzo Falletti di Barolo, a Torino. Questo grazie all’iniziativa di Kiwanis Torino Centro, un gruppo di persone che prestano il proprio tempo libero per fare opera di beneficenza, nei confronti dei bambini ma non solo. Alla presentazione – oltre agli autori Marco Sabia e Alessandra Gozzini – ha preso parte anche il professor Gianluigi Zanusso, neurologo all’avanguardia per quanto riguarda la ricerca nei confronti di queste malattie che per ora non hanno risposta. Zanusso, tra l’altro, con grande umanità e professionalità aveva seguito Luca Nuti nell’ultima tappa della sua vita, quella che si è conclusa nell’agosto 2018. Il libro è nato con lo scopo di raccogliere fondi che l’Associazione Nuti Luca Onlus poi devolve alle ricerche del professor Zanusso(come già fatto ad esempio a fine anno con una donazione da 10.000 euro).