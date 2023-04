Gonfalone d’argento alla Compagnia della Fortezza

È stato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a consegnare il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza dell’assemblea legislativa toscana, alla Compagnia della Fortezza. Il riconoscimento è stato ritirato in maniera corale da Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, Cinzia de Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti della Compagnia della Fortezza dal 1992, Andrea Salvadori, musicista e compositore delle musiche di scena della Compagnia della Fortezza dal 2009, e da Paul Kocian e Lucio Di Iorio, attori detenuti della Compagnia. Era presente Dario Danti, assessore alle Culture del Comune di Volterra. "L’esperienza maturata nel carcere di Volterra dice molto sul modo di procedere della Regione Toscana – ha detto il regista Armando Punzo – e sulla sensibilità che possiede su queste tematiche. In 35 anni di lavoro abbiamo trasformato l’istituto di pena di Volterra in un luogo di cultura e un esempio a livello nazionale per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali. Un viaggio affascinante nella creatività che diventa un modello da seguire in Italia e all’estero". "Non mi stancherò mai di ripeterlo – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – ma il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Il carcere deve essere un luogo di rieducazione alla vita sociale e civile, proprio come prescrive la nostra Carta Costituzionale.