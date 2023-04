Golena, il futuro è al bivio Le lamentele dei residenti pesano sul suo destino

di Luca Bongianni

"Ora l’amministrazione deve capire cosa vuol fare da grande, tornare una città dormitorio come negli anni passati o ricominciare a vivere e portare persone in città come aveva sognato l’attuale sindaco". È arrivata ad un bivio l’avventura di Golena, nata nel 2020 per volontà del primo cittadino Matteo Franconi con la forza e l’intraprendenza di una decina di imprenditori di Pontedera. Oggi si deciderà se questo luogo di divertimento estivo pontederese, sorto sulle sponde del fiume Era, avrà un futuro oppure no.

"In questi anni il progetto è stato più e più volte ridimensionato – spiega Luca Sardelli, amministratore di Golena –. Il primo anno, nel 2020 aveva funzionato molto bene, il luogo era, ed è, molto appetibile, alle persone piaceva l’idea di stare all’aria aperta, di passeggiare lungo il fiume". Poi le prime proteste dei residenti. Per la musica troppo alta, per gli schiamazzi notturni e così via. Esposti e denunce non tardarono ad arrivare. Gli anni complicati della pandemia non hanno certo aiutato, ridimensionando al massimo l’attività di Golena. Fino all’estate 2022, la scorsa, quando si decise di limitare lo spazio dedicato alla musica ed ai cocktail ad una piccola porzione di terreno, quella più vicina al ponte e lontana dalle abitazioni, con un innovativo impianto a pioggia per limitare il disperdersi della musica. Ma la stagione, anche economicamente parlando, non è stata un successo.

"La proposta dello scorso anno non è piaciuta e adesso siamo arrivati a chiedersi se è il caso di continuare o meno con questa attività serale – spiega Sardelli –. Abbiamo sempre vissuto questa avventura come un impegno per la città, mettendo in campo energie ed ingenti risorse. Perché andare a creare un locale da zero come in questo caso richiede un importante investimento. Non era nelle idee quella di fare grandi guadagni ma almeno di ripagare le spese, quello sì. D’altronde è difficile fare attività serale iniziando dalle 23 per poi dover spegnere la musica a mezzanotte. Dobbiamo quindi valutare se ci sono o meno alternative, occorre trovare una formula in linea con tutte le esigenze e che possa funzionare, che si valida, altrimenti ci arrendiamo".

Resta viva invece la proposta diurna, con l’associazione La Mongolfiera pronta a rimettere a disposizione gli spazi, a titolo gratuito, per le attività delle associazioni.