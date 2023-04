Golena, apre con una nuova formula "Troppe proteste, basta musica Ora puntiamo sulla ristorazione"

Cambia il format del Golena per l’estate 2023. Niente più musica fino a tarda notte. I gestori si dicono stufi di essere sempre bersaglio di critiche e proteste da parte dei residenti e così per la prossima estate hanno deciso di mollare con le serate dedicate alla musica e di puntare di più sulla ristorazione, grazie ad una collaborazione con un’azienda del territorio. Un’area dedicata al food che verrà allestita sempre nello spazio della golena più vicino al ponte della Tosco Romagnola. "Viste le proteste degli ultimi anni, spesso anche esagerate, questo lo riteniamo un cambio di format obbligato – spiega Luca Sardelli, amministratore di Golena –. In questi anni abbiamo ridimensionato molto il progetto, più e più volte. Lo scorso anno l’area dedicata alla musica era lontana dalle abitazioni, con un impianto a pioggia ed altre limitazioni, ma non è bastato per evitare le solite critiche. Visto che ci dispiaceva a tutti noi soci restare fermi, abbiamo deciso di provare questa nuova soluzione". Il progetto Golena, con le attività diurne e le serate di divertimento con musica e cocktail la sera, era nato nell’estate del 2020. Tre stagioni estive che hanno attraversato una pandemia, con tutte le complicazioni che hanno incontrato i locali del divertimento, ma soprattutto un mare di proteste da parte dei residenti del quartiere. "Sicuramente la sera non ci sarà il Golena degli anni passati – dice Sardelli – adesso dobbiamo chiudere questo accordo con l’azienda di ristorazione e valutare se installare un piccolo chiosco per i cocktail a servizio della sera". La concessione, come negli anni passati, parte il 15 maggio e dura quattro mesi, fino al 15 settembre. Per quanto riguarda invece le attività in orario diurno, niente cambia, con gli spazi ombreggiati che restano a disposizione, a titolo gratuito per tutta l’estate.

Luca Bongianni