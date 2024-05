"Gocce di memoria". Dialogo tra generazioni

PONTEDERA

"Gocce di memoria" per il dialogo intergenerazionale. Per far parlare e incontrare, raccontarsi e discutere, ragazze e ragazzi di diciassette anni e persone più mature. L’idea è stata della classe 4^ E del liceo Montale di Pontedera che ha collaborato quest’anno scolastico con l’Università del Tempo Libero di Pontedera, dando vita a un progetto di grande valore educativo e sociale.

"Gli studenti hanno intervistato numerosi ’diversamente giovani’ – si legge in una nota del liceo diretto dalla professoressa Lucia Orsini – creando un dialogo intergenerazionale che ha messo in luce temi fondamentali come la scuola, le relazioni e le possibili traiettorie di vita. Da questo arricchente scambio di esperienze e visioni è nato il documentario intitolato, appunto, ’Gocce di Memoria’ della durata di circa quaranta minuti. Il filmato racconta l’incontro tra le generazioni, mettendo in risalto il valore della memoria storica e l’importanza di un dialogo continuo tra giovani e anziani".

Giulia, studentessa della 4^ E: "Il progetto ci ha dato l’occasione di incontrare persone capaci di raccontarci storie di vita che si sono rivelate molto importanti per noi". Greta, altra studentessa coinvolta nel progetto, ha raccontato: "Mi sono commossa durante molte di queste interviste perché parlavano di amori e sentimenti veri e vissuti".

"Il documentario sarà proiettato in anteprima al circolo Agorà di Pontedera stasera alle 21 – ancora il comunicato del liceo Montale – Questo evento rappresenta un’occasione unica per Pontedera, cioè assistere a un’opera che valorizza il confronto e la condivisione tra diverse età, contribuendo alla costruzione di una società più coesa e consapevole. La serata, aperta a tutti, vedrà la partecipazione degli studenti autori del progetto, dei ’diversamente giovani’ intervistati e dei docenti coinvolti. Sarà un momento di riflessione e discussione sui temi emersi dal documentario".