Gli scavi svelano i segreti al pubblico. Dalle sepolture gli antichi racconti

VOLTERRA

In occasione della Giornata degli Etruschi, si spalancano per i visitatori i segreti del Tumulo, o meglio dei Tumuli ritrovati in un terrazzamento alle Colombaie. Un open day del sito archeologico che ha visto sfilare studenti e cittadini per ammirare da vicino un’area di scavo che, dal 2016, sta riscrivendo la storia della città, a cento anni dal primo antichissimo sepolcro ritornato alla luce dopo lunghe ere di di oblio. Gli open day sono stati curati ieri dalla direttrice dello scavo, Lisa Rosselli, e dal team di archeologi e studenti dell’università di Pisa che da 7 anni sono impegnati nel sondare le tre grandi sepolture a tumulo e l’intera vita di questa area, che ancor prima di essere luogo di sepoltura, fu abitata intorno alla fine dell’VIII secolo a.C. e la prima metà del VII secolo a.C. Frammenti di vasellame ne attestano la datazione e l’uso della zona a scopi abitativi in un’era remota, prima dello splendore della Lucumonia Etrusca. Un sito pluristratificato in cui si concentrano un insediamento abitativo, i grandi monumenti funerari databili in quell’età di mezzo fra le tombe villanoviane e quelle ipogee di età ellenistica, fino a un abbandono che è durato per secoli. Perché ecco che in età tardo romana l’area fu nuovamente utilizzata come cimitero e qui sono state rinvenute 15 sepolture. I tumuli presentano caratteristiche straordinarie: intanto perché appartenevano a persone di alto lignaggio tanto che, all’entrata del tumulo centrale, sono stati rinvenuti unguentari che servivano come rituale per sigillare il sepolcro. Il secondo tumulo rinvenuto alla luce (antecedente al primo ritrovato nell’aprile del 1923), ha svelato sepolture a incinerazione e altre sucessive a inumazione, con i resti di due donne. E è lampante, per gli archeologi, un legame, sicuramente fra la prima e la seconda sepoltura: la presenza di una muratura che, partendo dalla prima tomba, si appoggia alla seconda. Non un muro strutturale, ma ideologico a sedimentare un legame fra i defunti sepolti. Il terzo tumulo, su cui si sono concentrati gli scavi di questa estate, non ha una camera utilizzata per le sepolture, perché i corpi furono adagiati in un incavo di argilla. Un tumulo a metà, perché rinvenuto distrutto in parte. I reperti saranno esposti a fine anno al museo Guarnacci.

Ilenia Pistolesi